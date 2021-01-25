В Инсарском районе грузовик снес ворота

В Инсарском районе водитель грузового автомобиля снес ворота приемного пункта.

Происшествие произошло утром 23 января на 2-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Инсар и Ямщина. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки «Скания» не учел габаритные размеры своего транспортного средства и, въехав в арку приемного пункта, снес прицепом ворота.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Сведения о рассматриваемом инциденте были опубликованы в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm