В Саранске столкнулись две иномарки

В Саранске произошло ДТП с участи двух иномарок.

Происшествие произошло вечером 22 января на пересечении улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября. Столкнулись два автомобиля марок «Фольксваген» и «Ниссан». По предварительной информации, второе транспортное средство на высокой скорости выехало на перекресток, когда горел желтый свет светофора.

Какие-либо сведения о пострадавших в результате столкновения автомобилей не поступали.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

Фотографию с места инцидента опубликовал Влад Игнатьев.

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Источник: vk.com/pro_10tvrm