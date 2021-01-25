В Зубово-Полянском районе автомобиль вылетел в кювет

В Зубово-Полянском районе автомобиль оказался в кювете.

Указанное происшествие произошло ранним утром 24 января на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Источник: 13.mchs.gov.ru