В Рузаевском районе столкнулись два автомобиля

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Днём 24 января на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой, не смогли разъехаться два автомобиля. Транспортные средства столкнулись неподалеку от населенного пункта Зыково. Марки машин не сообщаются. Также отсутствуют сведения об обстоятельствах столкновения транспортных средств.

Информация о пострадавших в результате данного ДТП не поступала.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru