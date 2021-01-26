В Краснослободском районе в ДТП пострадал 52-летний автомобилист

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 52-летний автомобилист.

Происшествие произошло утром 25 января на 55-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Рено-Дастер».

Пострадал водитель «Лады». Мужчина доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф