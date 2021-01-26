В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль под управлением пьяного мужчины.

В ночь на 25 января возле дома №11, расположенного по адресу – улица Сущинского, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Рено-Логан». За рулем транспортного средства находился 39-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф