В Саранске мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который нанес ножевые ранения своему знакомому.

На минувших выходных 41-летний житель Саранска, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Сущинского, распивал спиртные напитки в компании двух знакомых. В определенный момент между данным горожанином и одним из его собутыльников 44-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 41-летний участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в область грудной клетки, надплечья и кисти руки.

Третий участник застолья вызвал медиков. Пострадавший был госпитализирован.

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Источник: 13.мвд.рф