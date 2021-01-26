Артем Здунов посетил крестьянско-фермерское хозяйство в Кочкуровском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Кочкуровский район посетил крестьянско-фермерское хозяйство Александра Парваткина в с. Мордовское Давыдово.

Указанное сельхозпредприятие занимается выращиванием зерновых, производством мяса и молока. В хозяйстве работают 32 человека.

Глава республики детально расспросил о мерах поддержки и планах фермерского хозяйства на перспективу. Сейчас общее поголовье КРС составляет 1100 голов, при выходе на проектную мощность оно будет доведено до 2000.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru