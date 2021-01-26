Артем Здунов поручил продолжить благоустройство Кочкуровского района

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов осмотрел, как проведены работы по благоустройству парка в Кочкурово.

Указанные работы были проведены в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», на этот объект было направлено 8,5 млн рублей. Глава Кочкуровского района Светлана Герасимова посетовала, что планы по дальнейшему благоустройству центральной части населенного пункта большие, но собственных средств не хватает. Артем Здунов дал поручение первому вице-премьеру Владимиру Сидорову проработать вопрос финансовой поддержки территории по линии министерства сельского хозяйства.

Также Артем Здунов посетил Центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел, построенный в 2018 году по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Здесь есть все возможности для занятий вокалом и хореографией, работают мастерские по резьбе по дереву и швейному делу, даже есть народный театр кукол «Теремок».

Артем Здунов пообщался с юными кукольниками и посмотрел часть постановки. Также глава республики пообщался со взрослыми самодеятельными артистами, в том числе с участницами народного ансамбля «Сударушка».

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Источник: e-mordovia.ru