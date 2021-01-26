Артем Здунов посетил предприятия агрохолдинга «Норов» в Кочкуровском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Кочкуровский район посетил предприятия агрохолдинга «Норов»: МПК «Норовский», ООО «Норовское молоко», а также семенной завод.

Руководитель группы компаний Александр Поздняков рассказал об итогах работы холдинга в минувшем году. Практически по всем направлениям деятельности отмечается положительная динамика: выросло производство молока, мяса, колбасных изделий, увеличилась продуктивность молочного стада.

Год от года холдинг наращивает производство мяса индейки. Ввод в строй двух дополнительных производственных площадок позволит увеличить выпуск продукции до 3,6 тыс. тонн.

Артему Здунову показали весь ассортимент выпускаемой агрохолдингом продукции, рассказали о планах по развитию производств. Также Александр Поздняков познакомил главу республики с планами по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе с обустройством зон отдыха.

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Источник: e-mordovia.ru