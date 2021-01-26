В Саранск поступила крупная партия вакцины от коронавируса

На минувших выходных в Саранск поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса: 14850 доз.

Как рассказал главный внештатный эпидемиолог республики Михаил Чумаков, всеобщая вакцинация от COVID-19 в Мордовии будет проходить по двум направлениям. Во-первых, граждане могут самостоятельно записаться на вакцинацию через портал государственных услуг. Для этого выделят до 30% поступившей в республику вакцины. Во-вторых, в амбулаториях и поликлиниках продолжится вакцинация населения из группы риска: людей с хроническими заболеваниями, граждан старше 55 лет, медиков, педагогов и социальных работников.

Поступление следующей партии вакцины в республику ожидается в начале февраля. В следующем месяце регион получит около 18 тыс. доз вакцины.

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Источник: e-mordovia.ru