Артем Здунов побывал в Семилейском сельском поселении

Временно исполняющий обязанности главы Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Кочкуровский район побывал в Семилейском сельском поселении, где посетил социальный центр, построенный в 2015 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Под одной крышей в указанном центре размещен целый ряд важных социальных объектов: ФАП, отделение почтовой связи, сельский клуб, где есть место и для детей, и для взрослых. Жители села активно занимаются в кружках художественной самодеятельности и радуют односельчан своими выступлениями на праздниках.

Артема Здунова познакомили с историей села, рассказали о планах по развитию сельского поселения. Большую поддержку оказывает местный агрохолдинг «Норов», который в этом году вложил более 14 млн рублей в возведение мемориального комплекса, а также в реконструкцию храма Николая Чудотворца и реконструкцию святого источника в селе Семилей.

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Источник: e-mordovia.ru