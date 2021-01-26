Артем Здунов оценил туристический потенциал села Подлесная Тавла

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов побывал в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района, где оценил возможности этой территории для развития туризма.

В том числе Артем Алексеевич посетил экспериментальную детскую художественную школу по резьбе, пообщался с педагогами и воспитанниками учебного заведения.

Глава республики также заехал на горнолыжную трассу, где было немало любителей данного вида зимнего отдыха.

Пообщался руководитель региона и с местными предпринимателями, которые начали работу по обустройству в районе Подлесной Тавлы зоны отдыха. Артем Здунов дал поручение руководителям министерств экономики и спорта разобраться, что мешает бизнесу полноценно работать в этом направлении. Туристический потенциал территории, как отметил глава региона, высокий, но необходима предметная работа по развитию инфраструктуры и привлечению сюда туристов.

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Источник: e-mordovia.ru