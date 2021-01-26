Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере туризма

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь».

Указанный документ предусматривает взаимодействие Мордовии и Нижегородской области по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru