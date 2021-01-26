Артем Здунов вручил награды талантливым школьникам и студентам

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в День российского студента вручил награды талантливой молодежи региона.

Дом Республики стал местом проведения указанного мероприятия. В зале собрались школьники и студенты, проявившие себя на предметных олимпиадах, конкурсах научно-технического творчества, в исследовательской деятельности, искусстве и других направлениях.

Артем Здунов отметил, что по научно-техническому творчеству совершен прорыв, особенно по тем направлениям, которые являются наиболее актуальными: – переработка отходов, очистка воды, беспилотники.

Глава республики заявил, что в текущем году будет дооснащено 8 детских школ искусств. Кроме того, будет создан Центр цифрового образования «IT – куб».

Премии главы региона были присуждены в номинациях «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «3-D моделирование», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Экологическое проектирование» и другие.

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Источник: e-mordovia.ru