В Мордовии создали более 40 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса

В Мордовии прошел брифинг с участием министра здравоохранения республики Олега Маркина.

Министр отметил, что в регионе уже началась вакцинация населения от коронавинуса из поступившей недавно партии соответствующего препарата. В регионе созданы 42 прививочных пункта.

Министр также подчеркнул, что коронавирусом после вакцинации заразиться невозможно. Причиной тому является отсутствие вируса в структуре вакцины. Говорить о формировании иммунитета у привитого человека можно через 42 дня после первой вакцинации.

В Мордовии проживают более 656 тыс. человек старше 18 лет. Для создания коллективного иммунитета должно быть привито 60% граждан.

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Источник: e-mordovia.ru