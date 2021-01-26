В Мордовии обсудили противодействие коррупции

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 25 января провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

В указанном заседании приняли участие представители администрации главы республики, органов исполнительной власти, надзорных и правоохранительных ведомств.

На рассмотрение комиссии в плановом порядке был вынесен доклад министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в ведомстве. Доклад представил первый вице-премьер, руководитель министерства Владимир Сидоров. Артем Здунов высказал ряд замечаний по докладу, при этом особое внимание уделил вопросу контроля за выделением субсидий и иных мер государственной поддержки.

Глава республики отметил, что к рассмотрению проектов нормативных правовых актов министерства необходимо на постоянной основе привлекать некоммерческие организации и органы общественного контроля, а субсидии, которые выделяются для поддержки сельского хозяйства, нужно постоянно подвергать мониторингу с точки зрения возможной аффилированности.

Также участники комиссии обсудили, как руководители органов исполнительной государственной власти республики исполняют обязанности по предоставлению сведений о доходах и имуществе, как соблюдают ограничения и запреты, установленные антикоррупционным законодательством.

Кроме того, на заседании был рассмотрен план деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мордовии на 2021 год.

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Источник: e-mordovia.ru