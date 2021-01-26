Артем Здунов поздравил студентов Мордовии

Вечером 25 января временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов приехал на ледовый каток площади Тысячелетия в Саранске, чтобы пообщаться с молодежью и поздравить студентов с Татьяниным днем.

Пока команды всех высших учебных заведений республики готовились к старту заезда на коньках, музыкальный ритм «Студенческой ночи на катке», приуроченной ко Дню российского студенчества, задавал известный джазмен Александр Курин. Зрители с удовольствием разминались под энергичные ритмы.

Артем Здунов поприветствовал спортивную молодежь, поздравил с Татьяниным днем и дал старт соревновательной эстафете.

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Источник: e-mordovia.ru