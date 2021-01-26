В Кадошкинском районе продолжается ремонт дорог

В Кадошкинском районе в рамках национального проекта под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нынешнем году планируется ремонт участка автодороги между населенными пунктами Адашево, Большая Поляна и Глушково протяженностью 5,6 км.

Запланирован также ремонт дороги по ул. Ленина в с. Большая Поляна (1,2 км). Кроме того, будет отремонтирован подъезд к селу Адашево по ул. Дружбы (1,4 км).

В районе уже были проведены работы по капитальному ремонту подъездной дороги к п. Кадошкино от АЗС до железнодорожного переезда протяженностью 1,28 км и отремонтирован участок дороги между населенными пунктами Пушкино и Нагаево (3,8 км). Общая стоимость работ составила более 65,8 млн руб.

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Источник: e-mordovia.ru