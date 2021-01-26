В Мордовии реализуется национальный проект «Здравоохранение»

В рамках реализации национального проекта под названием «Здравоохранение» в Мордовии была внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В первом квартале прошлого года к проекту присоединилась Дубенская районная больница, Ичалковская межрайонная больница, поликлиника №4, Республиканская клиническая больница №1, Республиканский гериатрический центр. Во втором квартале участниками проекта стали детская поликлиника №2, родильный дом в Саранске, Ардатовская, Инсарская, Старошайговская, Теньгушевская районные больницы,

В Мордовии все медицинские организации реализуют принципы бережливого производства.

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Источник: e-mordovia.ru