В Ельниковском районе в 2021 году продолжится реализация национальных проектов

В нынешнем году в Ельниковском районе продолжится реализация национальных проектов.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагается ремонт автомобильной дороги между населенными пунктами Новодевичье и Старотештелимские Выселки протяженностью более 5 км. Стоимость работ составляет более 58 млн рублей.

По проекту «Жилье и городская среда» будет проведено благоустройство придомовой территории в с. Ельники по ул. Кирова стоимостью 1,751 млн рублей. Кроме того, полностью обновится центральный парк Ельников.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано открытие фельдшерско-акушерских пунктов в селах Софьино, Старые Тештелимские Выселки и Стародевичье.

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Источник: e-mordovia.ru