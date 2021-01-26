В Мордовии реализуется национальный проект «Образование»

В Мордовии в рамках реализации национального проекта «Образование» в прошлом году были созданы 42 центра цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Также были построены две новые школы (на 140 мест в п. Дракино Торбеевского района открыта 1 сентября, по школе на 165 мест в с. Аксеново Лямбирского района получено разрешение на ввод в эксплуатацию).

Была обновлена материально-техническая база по предметной области «Технология» в Саранской общеобразовательной школе для детей с ОВЗ.

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Источник: e-mordovia.ru