В Ромоданово горела баня

В Ромоданово произошло возгорание бани.
Днём 25 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №131 горит баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru