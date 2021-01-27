В Краснослободском районе во время пожара погиб мужчина

В Краснослободском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Поздним вечером 26 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Красная Подгора. На улице Зеленой загорелся частный жилой дом №104.

Пожарных вызвали проживающие по соседству граждане, увидевшие дым, выходящий из-под крыши. К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома и сильное задымление.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп владельца жилья 1964 года рождения.

Пламя повредило дом на площади 80 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru