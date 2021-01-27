Житель Саранска пойдет под суд за изнасилование дочери

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который изнасиловал свою дочь.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в октябре прошлого года 39-летний житель Саранска, оставшись наедине со своей 14-летней дочерью, надругался над ней. Знакомые семьи, узнав о случившемся, обратились в полицию.

В ходе судебной экспертизы было установлено, что в момент совершения преступления мужчина осознавал характер своих действий.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru