В Ковылкинском районе горел заброшенный дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 26 января. В населенном пункте Старое Пшенево загорелся заброшенный дом, расположенный по адресу – улица Школьная. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru