Жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Старошайговском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре прошлого года 52-летняя жительница указанного района оформила фиктивную регистрацию в принадлежащем ей доме, расположенном на территории села Сарга, четырем гражданам Азербайджана.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф