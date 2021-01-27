Жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Старошайговском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре прошлого года 52-летняя жительница указанного района оформила фиктивную регистрацию в принадлежащем ей доме, расположенном на территории села Сарга, четырем гражданам Азербайджана.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф