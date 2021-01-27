В Рузаевке сотрудники полиции рассказали школьникам о борьбе с дистанционным мошенничеством

Сотрудники отдела информации и общественных связей МВД по Мордовии провели беседу с учащимися школы №8 Рузаевки.

Полицейские подробно рассказали детям о видах дистанционных преступлений, отдельно остановившись на мошенничестве под предлогом покупки или продажи товаров. Вместе со школьниками организаторы акции сформулировали правила безопасного поведения на различных сайтах.

Каждый участник мероприятия получил памятку с информацией о типах дистанционного мошенничества.

Школьники поблагодарили сотрудников полиции за встречу и обещали поделиться полученными знаниями с родителями и друзьями.

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Источник: 13.мвд.рф