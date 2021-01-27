Жителя Саранска осудили за кражу имущества

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, обвиняемого в совершении кражи.

В начале февраля прошлого года 58-летний житель Саранска отправился на рыбалку на водоем, расположенный за селом Русское Маскино Краснослободского района. По пути мужчина заметил охотничий дом, предназначенный для временного проживания. Предположив, что в постройке могут быть ценные вещи, преступник решил проникнуть внутрь и совершить хищение. Спустя некоторое время житель Саранска вернулся к дому, прихватив с собой гвоздодер, рюкзак и фонарик. Удостоверившись, что поблизости никого нет, гражданин, повредив металлическую ставню, и, разбив стекло, похитил две бутылки водки и две банки с медом.

Через две недели мужчина вернулся к охотничьему дому и, используя ножовку по дереву, фонарик и ножницы по металлу, проник в помещение. Из постройки на этот раз житель Саранска похитил три сувенирных ножа, спальный мешок, охотничью одежду, электроприборы, несколько бутылок коньяка и еду.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшей стороне, составила более 17 тыс. рублей.

Зная о том, что его разыскивают полицейские, житель Саранска некоторое время скрывался в заброшенных домах на территории Мордовии и Нижегородской области. Сотрудниками уголовного розыска ММО МВД РФ «Краснослободский» преступник был задержан в Рузаевском районе.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф