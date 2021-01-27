Мошенник, представившийся сотрудником банка, оставил без денег жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 28-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что была зафиксирована подозрительная активность, связанная со счетом девушки. Затем незнакомец заявил, что в целях безопасности горожанке следует перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Девушка выполнила рекомендацию якобы работника банка, перечислив на продиктованный им счет 290 тыс. рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф