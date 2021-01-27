В Саранске местная жительница подозревается в заведомо ложном доносе

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в заведомо ложном доносе.

Некоторое время назад в полицию обратилась 53-летняя жительница Саранска, которая сообщила, что у неё на остановке общественного транспорта неизвестный преступник похитил пакет с личными вещами.

В ходе проведения проверки по данному факту стражи порядка выяснили, что на самом деле никакого преступления не было. Оказалось, что жительница Саранска придумала историю о похищении для того, чтобы взять у мужа деньги под предлогом восстановления документов, якобы находившихся в украденном пакете.

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Источник: 13.мвд.рф