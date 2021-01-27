Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Ардатова

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Ардатова.

Сорокин Юрий Александрович 1973 года рождения, являющийся жителем Ардатова, 31 декабря прошлого года освободился из мест лишения свободы. После этого дня мужчина исчез.

Разыскиваемый гражданин имеет татуировку на левом плече больших размеров, татуировку в области лопатки «Не смотри, я не ангел», шрам после операции на левой груди около 10 см.

Все, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(83431) 3-11-01 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф