Житель Мордовии пойдет под суд за кражу трансмиссионного масла и запчастей от трактора

В Атяшевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже трансмиссионного масла и запчастей от трактора.

С разницей в несколько дней 32-летний житель указанного района, имеющий судимость, похитил с территории агропромышленного предприятия, сотрудником которого являлся, запчасти от трактора, опоры крепления, кронштейн от сельскохозяйственного дискатора, долото плуга и 40 литров трансмиссионного масла. Общая сумма ущерба составила более 22 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф