Жительница Рузаевки перечислила мошеннику деньги под предлогом покупки квартиры

В Рузаевке местная жительница, решившая приобрести квартиру, стала жертвой мошенника.

Несколько дней назад 28-летняя жительница Рузаевки на популярном сайте обнаружила объявление о продаже квартиры по низкой цене. Девушку заинтересовало данное предложение, вследствие чего она связалась с продавцом. Последний сообщил, что изначально гражданке следует перечислить деньги за удаление объявления с сайта, а затем нужно перевести на его счет задаток. В итоге девушка перечислила мошеннику в общей сложности 110 тыс. рублей. После этого объявление было удалено, но и якобы продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф