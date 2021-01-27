В Саранске прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

В рамках проведения указанного мероприятия патрули ДПС работали на самых оживленных участках автодорог во всех районах города. За сутки инспекторы ГИБДД выявили порядка десяти водителей, которые не побоялись сесть за руль в нетрезвом состоянии.

На протяжении прошлого года на территории Мордовии произошло 143 ДТП, виновниками которых были пьяные водители.

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Источник: 13.мвд.рф