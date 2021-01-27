Житель Мордовии незаконно хранил в своем доме самодельное оружие, изготовленное его отцом

В Ичалковском районе местный житель незаконно хранил в своем доме самодельное огнестрельное оружие.

Сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что 54-летний житель села Оброчное может незаконно хранить в своем доме оружие. В жилище мужчины полицейские обнаружили огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом по типу казнозарядного пистолета.

Гражданин пояснил, что оружие изготовил его отец, который скончался более 20 лет назад. В 1997 году во время уборки его дома мужчина нашел оружие и стал незаконно хранить у себя в жилище.

В отношении 54-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф