В Ардатове был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на кражу

В Ардатове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в покушении на кражу нескольких бутылок рома и виски из магазина.

В ночь на 16 января 45-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей отправился в магазин за спиртным. Торговое заведение было закрыто. Мужчина, вдавив створки окна, проник в магазин и похитил с прилавка шесть бутылок рома и две бутылки виски. В этот момент к торговому заведению подъехали работники охранной организации. Услышав шум транспортного средства, мужчина покинул магазин, а похищенное спиртное спрятал в сугроб. Спустя некоторое время гражданин решил вернуться на место преступления, чтобы забрать алкогольные напитки, предполагая, что к этому моменту у магазина не будет людей. По пути к торговому заведению он был задержан полицейскими, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф