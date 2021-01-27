Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении конопли.

В Ичалковском районе в октябре прошлого года в одной из комнат и на чердаке принадлежащего 35-летнему мужчине дома, расположенного в деревне Атманка, а также в надворной постройке на придомовой территории в селе Ичалки, где он проживал, стражи порядка обнаружили и изъяли коноплю и марихуану общей массой 1,43 кг.

Мужчина пояснил, что нарвал дикорастущее растение около своего сарая в деревне Атманка, после чего высушил, часть измельчил и оставил на хранение дома для личного употребления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жителя Саранска осудили за кражу имущества.

Источник: 13.мвд.рф