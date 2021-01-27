Жительница Ромодановского района стала жертвой неизвестного мошенника

В Ромодановском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Вечером 22 января 37-летней жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что некие мошенники оформили на имя женщины кредит. Затем якобы работник банка рассказал, что для пресечения преступных действий гражданка должна отправиться в банк, взять кредит и внести полученные деньги на безопасный счет.

Женщина выполнила предписание незнакомца. Гражданка перечислила на продиктованный мошенником счет 500 тыс. рублей. После этого якобы банковский работник перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф