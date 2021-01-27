В Саранске 26-летнего парня осудили за незаконный оборот наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале прошлого года 26-летний житель Саранска создал интернет-магазин по продаже наркотиков бесконтактных способом. Незаконный сбыт запрещенных веществ молодой человек планировал осуществлять через так называемые тайники. Оплату за товар покупатели должны были перечислять в криптовалюте на электронный счет интернет-магазина.

В июле прошлого года молодой человек отправился в Тверскую область, где забрал из тайника не менее 31 г синтетического наркотика. По прибытии в Мордовию с целью последующего сбыта парень расфасовал партию на мелкие дозы в 18 полимерных свертков, после чего организовал несколько тайников на территории Октябрьского района Саранска.

Вечером 21 июля преступник был задержан возле одного из домов по улице Гожувской. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека 14 пакетиков с наркотиками общей массой более 24 г, которые он планировал сбыть.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что жительница Ромодановского района стала жертвой неизвестного мошенника.

Источник: 13.мвд.рф