Два жителя Рузаевки жестоко избили собутыльника

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Рузаевки, которые жестоко избили своего знакомого.

В первой половине января 31-летний житель села Макаровка, находясь в доме своей знакомой, распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В определенный момент между данным мужчиной и другим участником попойки 29-летнего возраста, являющимся жителем Рузаевки, вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта принялся избивать оппонента руками и ногами по различным частям тела. Затем к избиению присоединился ещё один участник застолья 29-летнего возраста, также являющийся жителем Рузаевки.

От полученных телесных повреждений пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина продолжил распивать спиртные напитки в той же компании.

На следующий день пострадавшему стало плохо. Мужчина вызвал медиков. Последние приняли решение о госпитализации. У мужчины были диагностированы ушибы головы, перелом ребра и разрыв легкового. Стоит отметить, что изначально гражданин скрыл факт избиения, сообщив медикам, что получил телесные повреждения в результате падения.

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Источник: 13.мвд.рф