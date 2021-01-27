В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

Вечером 26 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №22а горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя незначительно повредило контейнер и уничтожило мусор на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru