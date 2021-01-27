В Инсаре в результате пожара погиб пенсионер

В Инсаре произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 27 января. На улице Красноармейской загорелся частный жилой дом №40.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп владельца жилья 1950 года рождения.

Пламя повредило кровлю жилого дома на площади 100 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Краснослободском районе во время пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru