В Мордовии ситуация с заболеваемостью коронавирусом находится на плато

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Мордовии находится на плато.

Об этом во время заседания оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики заявил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Имеет место некоторое улучшение, число ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 впервые за долгое время опустилось ниже 80 человек.

Региональная система здравоохранения продолжает работать в непростых условиях пандемии. Большая нагрузка сегодня ложится на амбулаторное звено – поликлиники и ФАПы, госпитальные учреждения, переболевшие нуждаются в реабилитации и длительном диспансерном наблюдении.

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Источник: e-mordovia.ru