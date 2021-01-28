В Мордовии количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших

Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова сообщила, что за последнюю неделю число новых зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией уменьшилось.

Кроме того, по словам вице-премьера, количество выписанных из стационара превысило количество госпитализированных.

Количество инфекционных коек сокращено на 620 единиц. К 1 февраля планируется вывести из экстренного режима работы (введенного в целях усиленной борьбы с коронавирусом) два медицинских учреждения республики: Ромодановскую поликлинику и поликлинику №5 в Саранске.

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Источник: e-mordovia.ru