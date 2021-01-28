Министр здравоохранения Мордовии заявил о полной безопасности вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин заявил о полной безопасности вакцины от коронавируса.

По словам министра, заболеть коронавирусом после вакцинации невозможно. В этой вакцине не содержится вирус, в ней находится только ген, который не вызывает заболевания, а способствует выработке антител.

На сегодняшний день есть четкие показания и противопоказания к вакцинации, о которых врачи знают.

Также Олег Маркин заявил, что в настоящее время в республике не зафиксировано ни одного случая осложнений и реакций тяжелого типа.

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Источник: e-mordovia.ru