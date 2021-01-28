В Саранске ограничат стоянку транспортных средств на отдельных участках

В Саранске будет временно ограничена стоянка транспортных средств на отдельных участках.

В период с 18:00 28 января до 08:00 29 января стоянка будет ограничена по ул. Терешковой от ул. Большевистской до ул. Пролетарской.

С 20:00 28 января до 08:00 29 января и с 20:00 29 января до 08:00 30 января ограничение будет действовать по ул. Энгельса от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург.

Причиной ограничения стоянки является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru