В одной из колоний Мордовии прошло мероприятие, посвященное Дню студента

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии состоялось мероприятие, посвященное Дню студента.

Со сцены прозвучали поздравления для всех учащихся и именинниц. В программу праздничного мероприятия были включены песни известных исполнителей.

Кроме того, была представлена юмористическая миниатюра, посвященная Дню студента.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su