В Зубово-Полянском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 27 января на 456-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки ВАЗ-21150.

От полученных телесных повреждений 58-летний пассажир ВАЗа скончался на месте происшествия. Кроме того, были госпитализированы в районную больницу 26-летняя девушка, управлявшая ВАЗом, и два её попутчика 20- и 50-летнего возраста.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе в ДТП пострадал 52-летний автомобилист.

Источник: гибдд.рф