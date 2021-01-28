В Старошайговском районе в ДТП пострадала 34-летняя женщина

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 34-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 27 января на 152-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 34-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Рено-Сандеро», по причине превышения скорости не смогла удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки ГАЗ, стоявший на обочине.

Предполагаемая виновница ДТП была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф